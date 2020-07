Selbstbewusst in den Wahlkampf

Herford (WB). Nadin Quest hat in ihrer beruflichen Laufbahn viel gesehen. Lehrerin am Internat Vahrenholz (Kalletal), persönliche Referentin des 2007 gestorbenen CDU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Aßbrock und nebenbei zwei Jahrzehnte Lokalsport-Journalistin und Ratsmitglied. Jetzt will die Herforderin den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nehmen – und zwar keinen kleinen: Die gebürtige Herforderin stellt sich als Bürgermeisterin in Barsinghausen zur Wahl. Am 1. November tritt sie in der niedersächsischen Stadt und selbstständigen Gemeinde für die Grünen an.

Von Westfalen-Blatt