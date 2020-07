Verlosung: Eine Nacht im Schlafwürfel

Die Corona-Pandemie hat viele Urlaubspläne durcheinandergewirbelt oder gar unmöglich gemacht. Der Wunsch nach Erholung und Zeit in der Natur besteht aber weiterhin. So entstand im Rahmen des Sommerprogramms „Herford erleben“ von der Pro Herford die Idee, außergewöhnliche, in Herford und Umgebung einmalige Übernachtungen anzubieten. Der Schlafwürfel der Firma Sleeperoo steht bis zum 14. Oktober auf dem Gelände des Golfparks Heerhof. „Mit dem Golfpark haben wir einen attraktiven und besonderen Standort gefunden.“ sagt Frank Hölscher, Geschäftsführer der Pro Herford.

Kleine Abenteuer

Wer sich auf das kleine Abenteuer einlässt, schläft dank des transparenten Dachs quasi unter freiem Himmel. Zusätzlich haben die Gäste durch die vielen Fensterflächen den freien Blick in die Natur. Diese können bei Bedarf mit einem Sicht- und Wetterschutz geschlossen werden. „Die Übernachtung auf unserem Golfplatz ist ein tolles Erlebnis mitten in der Natur unter Herfords Sternenhimmel, der dank des Panoramadachs bestaunt werden kann“, wirbt auch Lars Lambracht vom Golfpark. Der Schlafwürfel sei komfortabel und mit nachhaltigen Materialien ausgestattet, für eine gemütliche Beleuchtung sorgten LED-Lampen. Zudem gebe es praktische Staufächer für Kleidung oder Lebensmittel im Boden und an der Rückenlehne.

„Die Höhle der Löwen“

Der Schlafwürfel, bekannt aus der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“, biete nachhaltige Erlebnisnächte an Orten, an denen man normalerweise nicht nächtigen könne. Karen Löhnert, Gründerin von Sleeperoo, freut sich über den neuen Standort und die Kooperation mit der Pro Herford: „Die Idee ist, dem ‚Overtourism‘ mit einem kleinen Ausstieg aus dem Alltag zwischendurch – an Orten direkt vor der eigenen Haustür – ein nachhaltiges Angebot entgegenzusetzen.“ Insbesondere in Corona-Zeiten sei eine komfortable Erlebnisnacht auf der grünen Wiese beim Golfclub am Heerhof eine gute Gelegenheit zur Auszeit – auch für Nicht-Golfer. Die Gäste dürften mit einem eigenen Golfcart den Platz erkunden und wer möchte, könne sich in einem Schnupper-Kurs auf der Driving Range ausprobieren.

Platz für zwei Erwachsene und Kind

Der Schlafwürfel bietet Platz für maximal zwei Erwachsene und ein Kind. Sanitäre Anlagen befinden sich im Gebäude des Golfparks. Eine sogenannte Chill-Box, ein Paket mit Bio-Snacks und Getränken, ist in der Buchung inbegriffen. Gebucht werden kann der Schlafwürfel ab 120 Euro pro Nacht in der Tourist-Information, im Golfpark Heerhof oder online über www.sleeperoo.de.

Übernachtungen im Schlafwürfel möchten Pro Herford und Sleeperoo auch im Winter in Herford präsentieren. Wenn jemand weiß, wo der Schlafwürfe auch in geschlossenen Räumen für außergewöhnliche Erlebnisnächte sorgen könne, solle er sich bei der Pro Herford melden. Gesucht werden Unterkünfte mit Toilette und Waschgelegenheit, in denen der Schlafwürfel aufgestellt und von einem Gastgeber betreut werden kann. Interessierte melden sich unter info@pro-herford.de oder bei der Tourist-Information.

Verlosung

Der Golfpark Heerhof verlost in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine Übernachtung für zwei Personen. Mit etwas Glück kann der Sternenhimmel durch das Panoramadach beobachtet werden. Wer so eine besondere Erlebnisnacht auf dem Gelände des Golfparks gewinnen möchte, sendet heute, Dienstag, bis Mitternacht eine E-Mail an herford@westfalen-blatt.de mit dem Stichwort „Schlafwürfel”. Unbedingt zu beachten ist, dass die Übernachtung eingelöst bis zum 14. Oktober werden muss und nur von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch oder Mittwoch auf Donnerstag möglich ist.