Um nach eigenen Angaben ihre Religion zu erklären, gehen die Mitglieder der islamischen Reformgemeinschaft in den nächsten Wochen im Kreis auf die Straße, werden mit Infoständen vor Ort sein, Flyer verteilen und Veranstaltungen anbieten. Die Kampagne stellen sie unter das Motto „Der Messias ist da“.

Zudem sollen – wie von bisherigen Kampagnen bekannt – weitere „Friedensbäume“ gepflanzt werden. Am Schützenhof und in Eickum, aber auch in Spenge und Löhne stünden bereits welche, erklärt Gemeindepräsident Munawar Ahmad. Die derzeit gut 200 Mitglieder zählende Gemeinde im Kreis Herford ist aber vor allem für ihre Neujahrsaktion bekannt: In Herford fegen Männer am ersten Tag des Jahres den Silvestermüll zusammen. „Ja, dadurch kennen uns viele Herforder“, sagt Sprecher Talhah Ahmad. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Neuer Standort Lockhauser Straße

„Wir wollen mit der jetzt anlaufenden Kampagne Vorwürfe widerlegen, Vorurteile und Ängste gegenüber dem Islam abbauen“, sagt Abdul Hannan Sheikh. Er ist Imam an der Basharat-Moschee in Osnabrück, aber auch für die Gemeinden in Herford, Bielefeld und Paderborn zuständig. „Uns geht es zunächst nicht darum, Menschen zu bekehren. Wir möchten sie informieren und dafür gewinnen, sich mit Gott auseinanderzusetzen – seien es nun Muslime, Christen oder Juden.“

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist nicht unumstritten und wegen der konservativen Haltung, insbesondere gegenüber Frauen und Homosexuellen, in die Kritik geraten. Die Herforder Gemeinde ist seit einigen Monaten an der Lockhauser Straße 4a zu Hause. Zuvor war dort eine evangelikale Gemeinde Russland-Deutscher beheimatet. „Wir suchen aber weiterhin ein Grundstück für den Bau einer Moschee“, sagt Sprecher Talhah Ahmad. Bekanntlich waren vor einigen Jahren Verhandlungen über einen Grundstücksankauf an der Maschstraße gescheitert.