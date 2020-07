Digitaler, mobiler, sicherer

Herford (WB). „Der Kreis braucht Impulse von außen“, sagt Michael Schönbeck, Chef der CDU-Kreistagsfraktion. Mit Dorothee Schuster glauben die Christdemokraten die richtige Impulsgeberin gefunden zu haben. Die 36 Jahre alte Bünderin will Landrat Jürgen Müller (SPD) ablösen. Am 13. September tritt die CDU-Frau bei der Kommunalwahl als Landratskandidatin an. Jetzt hat sie ihr Wahlprogramm unter dem Motto „Für mehr Wir im Kreis Herford“ vorgestellt. Als Juristin bei der Arbeitsagentur wisse sie, wie es in anderen Behörden aussehe. „Ich kann da viel Positives mitbringen“, sagt Schuster. Was das konkret bedeutet, hat die CDU in vier Themenblöcken zusammengefasst.

Von Bernd Bexte