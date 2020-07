Busfahren für den halben Preis

Zur Wahl stehen zwei Angebote: das Klima-Abo gilt 365 Tage und kostet 29 Euro pro Monat (348 Euro für ein Jahr), das Klima-Ticket kostet 36 Euro und ist einen Monat lang gültig.

Für beide Tarife gilt außerdem, dass sie beispielsweise an Freunde oder Familienmitglieder übertragbar sind, bis zu vier Personen unter 15 Jahren mitfahren können oder ein Fahrrad mitgenommen werden kann.

Kombination möglich

Auch eine Kombination mit dem Fahr-Weiter-Ticket Westfalen ist möglich. Die Ersparnis beträgt beim Abo 29,40 Euro und beim Ticket 39,20 Euro.

„Herford ist nach Ibbenbüren erst die zweite Stadt in Westfalen, die diese Tarife einführt“, sagt Achim Overath, Geschäftsführer der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV).

Der Rat hatte diese Maßnahme im Dezember 2019 beschlossen , sie gilt drei Jahre und wird mit 500.000 Euro subventioniert. „In drei Jahren werden die Zahlen ausgewertet und neu entschieden“, sagt Joanna Schlaberg, ab 1. August als Nachfolgerin von Dieter Wulfmeyer Geschäftsführerin der Stadtverkehr Herford GmbH (SVH).

Als positiven Nebeneffekt erhoffen sich die Betreiber steigende Fahrgastzahlen. Denn auch der ÖPNV war von der Corona-Krise stark betroffen.

Tickets in jedem Bus

„Herford hat sich allerdings schnell erholt. Wir waren im Mai schon wieder bei 50 Prozent, aktuell dürften es 75 bis 80 sein“, erklärte Bernd Achatz von der Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO). Vierte beteiligte Gesellschaft am Herforder Busverkehr ist die OWL-Verkehr GmbH.

Erhältlich sind Klima-Abo und -Ticket unter anderem in der Mobilitätsberatung in der Rennstraße 44, am Ticketautomat am Bahnhof und in den Bussen.