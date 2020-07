Gegen 19.20 Uhr fuhr der Herforder mit seinem Audi TT auf der Amselstraße in Richtung Senderstraße. Im Bereich der Einmündung In der Kuhle kam das Cabrio aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den abschüssigen Grünstreifen ab.

Durch die dadurch entstehende Schräglage des Autos wurde der 33-Jährige aus dem Fahrzeug und auf den Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Audi rollte führerlos über das angrenzende Feld weiter und kam nach Polizeiangaben letztendlich erst nach etwa 250 Metern in einem Straßengraben der Straße In der Kuhle zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall augenscheinlich kein größerer Schaden. In wie weit der Fahrer zum Unfallzeitpunkt den Sicherheitsgurt angelegt hatte, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.