CDU zum E-Center: „Bürgermeister trägt Mitschuld“

Herford (WB). In der Diskussion um den Erhalt einer Einkaufsmöglichkeit im Friedenstal sieht die Herforder CDU Bürgermeister Tim Kähler in der Pflicht. Es sei „aller Ehren wert“, dass der Ortsverein der SPD-Friedenstal eine Demonstration zu diesem Missstand abgehalten habe. „Diese Demonstration war richtig – aber leider am falschen Ort. Der Protest hätte vor dem Rathaus in Rufweite des Bürgermeisters Tim Kähler stattfinden müssen“, teilt CDU-Sprecher Thomas Beck mit.

Von Westfalen-Blatt