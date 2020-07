„Meine Nachbarin Inge Pönnighaus kennt sich sehr gut mit Vögeln “, erinnert sich Jennifer Hein. Es wird vermutet, dass sich die Vögel ursprünglich an der Fassade der gegenüberliegenden Gaststätte „Ehrler“ eingenistet hatten. Nach dem Abriss des Gebäudes im Frühjahr 2019, sei das Schwalbenpaar dann wohl zu den Heins umgesiedelt.

Kein Schaden am Mauerwerk

Die junge Familie, die seit vier Jahren in dem Haus an der Werler Straße wohnt, freut sich über den tierischen Besuch. „Ich finde es interessant, dass die Vögel überhaupt zu uns gekommen sind“, staunt Jennifer Hein. Auch für Sohn Paul ist es schön die Schwalben beobachten zu können. Für sie stellen die Mehlschwalben kein Problem dar, es tue dem Mauerwerk schließlich keinen Schaden zu.

Sohn Paul als Beobachter

„Sie bauen ihre Lehmnester unter die Dachvorsprünge unserer Häuser, von denen aus man ihr Gezwitscher hören kann. Obwohl sie unter gesetzlichem Schutz stehen, fallen viele Nester Renovierungen oder Sanierungen zum Opfer“, erklärt Projektleiterin Doris Eichholz vom BUND der Kreisgruppe Herford, „Manche Menschen wollen keine Nester unter ihrem Dach und versehen die Wände mit Antihaftmitteln.“

Das sieht Jennifer Hein anders: „Ich finde es wichtig, dass mein Sohn so etwas zu schätzen lernt und weiß, dass man den Lebensraum von Tieren nicht zerstören sollte.“ Mit dem durch die Mehlschwalben entstehenden Dreck hat sich Familie Hein auch etwas überlegt. „Wir wollen auf dem Sockel der Hauswand einfach eine Folie anbringen, die man dann auch wieder wegschmeißen kann. Es stört uns jedenfalls nicht.“

Plakette an der Hauswand

Diese Schwalbenfreundlichkeit wurde nun vom Bund, das für den Bereich Artenschutz unterwegs ist, ausgezeichnet. „Hier sind Schwalben willkommen!“ steht auf der Tafel, die an die Hauswand angebracht werden kann. Es ist die 32. Plakette, die der BUND Herford seit 2016 vergeben hat. „Wir freuen uns über weitere Schwalbenmeldungen und damit verbundene Plakettenwünsche. Wer sich für die Mehlschwalben einsetzen will, der sollte ihnen gewähren unter dem Dach ein Nest zu bauen“, betont Eichholz, „Die Schwalben benötigen dazu Lehm, welches man in Form einer Schwalbenpfütze oder Lehmwanne an einer katzensicheren Stelle im Freien aufstellen kann.“