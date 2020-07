Nachdem bei einer von der Stadt im vergangenen Jahr in Auftrag gegebenen Untersuchung im dortigen Bach Holtbeke der Edelkrebs Astacus astacus nicht nachgewiesen wurde, hat ein Mitarbeiter des Umweltzentrums Heerser Mühle Mitte des Monats zwei männliche Exemplar der auf der roten Liste stehenden Tiere im Mühlenteich entdeckt. Dieser ist mit der Holtbeke verbunden und nur wenige hundert Meter vom geplanten Neubaugebiet entfernt.

„Die bei solchen Bauvorhaben übliche artenschutzrechtliche Überprüfung der Stadt kam mir doch etwas platt vor. Es wurden lediglich Reusen am oberen Lauf der Holtbeke und jenseits der Bahn an der Einmündung zur Aa hin aufgehängt“, sagt Gerd Teuteberg-Pehle vom BUND. Der Bereich dazwischen – vor allem der Mühlenteich am Glockenweg – sei ausgespart worden.

„Da sind bestimmt noch mehr“

Deshalb hatte der BUND das Umweltzentrum Heerser Mühle in Bad Salzuflen beauftragt, auch den Teich nach den Edelkrebsen abzusuchen. Diese gehörten schließlich zu den „planungsrelevanten Arten“. „Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, sie dort zu finden, deutlich höher“, sagt Teuteberg-Pehle. Und richtig: Andreas Beerens, Mitarbeiter der Heerser Mühle, fand Mitte Juli zwei männliche Exemplare. „Ich hatte für ein Wochenende vier Reusen in den Teich gehängt“, erzählt er. „Da sind bestimmt noch mehr.“

Der Mühlenteich, Teil eines Naturschutzgebietes, gehört zum Anwesen von Anne und Egon Stranghöner. Sie wohnen seit mehr als 20 Jahren in der ehemaligen Fachwerkmühle am Glockenweg. „Wir haben hier bereits vor Jahren einen dieser Edelkrebse gefunden, ein weibliches Tier“, sagt Anne Stranghöner. Sie und ihr Mann wären von dem Neubaugebiet mit 60 bis 75 Wohneinheiten besonders betroffen. „Schon jetzt ist die Lage bei Starkregen für uns kritisch. Es macht uns Sorgen, dass viel Fläche versiegelt und das Regenwasser in die Holtbeke geleitet werden soll“, erklärt Egon Stranghöner. Da nütze es auch nichts, wenn die Dächer der neuen Häuser begrünt würden.

Bauprojekt könnte teurer werden

Dass der Edelkrebs-Fund das Großprojekt verhindert, glauben die Stranghöners nicht. Aber mit dem Oberflächenwasser, das von den neubebauten Flächen in die Holtbeke geleitet werden soll, gelange ja auch Reifenabrieb, Öl oder Streusalz in den Bach, was wiederum der streng geschützten Krebsart zusetzen würde. „Also müsste das Oberflächenwasser eigentlich anders abgeleitet werden“, sagt Stranghöner. Der Bau eines neuen Abwasserkanals würde das Projekt für den Investor wiederum deutlich verteuern.

Von der Stadt war am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten. Alle zuständigen Mitarbeiter der Bauverwaltung seien im Urlaub. Im Edelkrebs-Gutachen vom vergangenen Sommer ist von „offenbar gänzlich erloschenen Beständen des Edelkrebses“ in diesem Bereich die Rede. Ende Juni 2019 hatte ein Experte aus Melle für einen Tag auf 900 Metern 28 Reusen in die Holtbeke gehängt. Bereits bei einer Dichte von drei bis fünf erwachsenen Krebsen auf 100 Metern Uferlinie gelte eine Fortpflanzung als nicht sicher, so sein Urteil.