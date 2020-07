Zeichen stehen auf Erholung

Die Arbeitslosenzahl ist im Juli im Vergleich zum Vormonat zwar um 1,6 Prozent gestiegen. Aber wie schon im Juni fällt die Steigerung bedeutend niedriger aus als im Mai und liegt damit weit niedriger als im April.

Der hohe Zuwachs bei den Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr von 26,3 Prozent gehe vor allem auf Entwicklungen im April zurück. Die Arbeitslosenquote hat sich im Juli nur leicht erhöht – um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent.

Ein positives Zeichen sei, dass im Juli wieder mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten. Auch der Zugang offener Stellen steigt an. Überdurchschnittlich stark ist die Arbeitslosigkeit allerdings unter Jugendlichen gestiegen.

Das hat zum einen damit zu tun, dass einige Jugendliche im Berichtszeitraum die Schule abgeschlossen haben. Zum anderen haben nicht alle Betriebe ihre Auszubildenden übernommen. Hier kommen auch negative Auswirkungen der Corona-Krise zum Tragen.

Auf dem Ausbildungsmarkt bieten sich den Jugendlichen aber noch gute Chancen. Was einigen entgegenkommen kann: Das Ausbildungsjahr geht in Folge der Corona-Pandemie länger als gewöhnlich. Noch ist es nicht zu spät, sich über passende Möglichkeiten zu informieren und eine Stelle zu suchen.

Kurzarbeit

Im Juli 2020 wurden von Unternehmen aus dem Kreis Herford 36 Anzeigen über Kurzarbeit eingereicht. In diesen Anzeigen sind 487 Personen als potenziell von Kurzarbeit betroffene Mitarbeiter benannt. Im Vergleich zum Vormonat sind das 59 Anzeigen weniger und 774 Personen weniger. Die kumulativen Daten zum Kurzarbeitergeld in der Zeit der Corona-Krise, also von März bis Juli 2020, betragen für den Kreis Herford nun 2.990 Anzeigen und 47.156 Personen.

Zu beachten ist dabei aber, dass vom Monat Mai an erste Unternehmen eine Folgeanzeige gestellt haben. Diese Unternehmen und in deren Anzeigen genannte Mitarbeiterzahlen sind in der kumulierten Statistik doppelt aufgeführt.

Zudem sind in diesem Monat erste hochgerechnete Zahlen zur realisierten – also bereits abgerechneten und damit auch durchgeführten – Kurzarbeit für den Monat März im Agenturbezirk Herford (Kreise Herford und Minden-Lübbecke) bekannt. Demnach gab es vor Ort im Monat März 2020 2233 Betriebe, die Kurzarbeit durchgeführt haben und 16.625 betroffene Kurzarbeiter.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Herford im Juli dieses Jahres gestiegen. Insgesamt waren 9023 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind das 139 Personen oder 1,6 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1877 Personen bzw. 26,3 Prozent.

Die Arbeitslosenquote beträgt im Juli 2020 6,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,2 Prozent (plus 1,3 Prozentpunkte). Unternehmen aus dem Kreis haben im Juli 644 Stellen gemeldet. Im Bestand befanden sich insgesamt 2560 offene Stellen.