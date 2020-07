Wenige Anmeldungen für Mini-Rummel in der Innenstadt Herford

Herford (WB). Das Interesse der Schausteller an der am Montag startenden Mini-Kirmes hält sich in Grenzen: „Bisher haben wir vier Anmeldungen“, sagt Michael Schäfer von der Stadtmarketing-Agentur. Dabei hatte die Verwaltung bis zu zwölf Buden genehmigt, verteilt auf die gesamte Fußgängerzone.