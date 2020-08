Herford (WB). An der Theaterkasse im Gebäude der Stadtbibliothek beginnt am Dienstag, 4. August, der Verkauf der Einzelkarten und der Wahlabos. Das Programm steht fest, in den kommenden Tagen soll das Heft an öffentlichen Stellen ausgelegt beziehungsweise verschickt werden.

Von Hartmut Horstmann