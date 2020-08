Countdown zur Briefwahl in Herford läuft

Herford (WB). Wer seine Stimme für die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen vorab per Briefwahl abgeben möchte, hat in Herford ab kommenden Montag, 10. August, Gelegenheit dazu: Denn dann öffnet das Wahlbüro, das erstmals im Untergeschoss des Rathauses eingerichtet wird. Eigentlicher Wahltermin ist der 13. September.