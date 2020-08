Bürgermeister verklagt Ratsmitglied

Herford (WB/ram).Bürgermeister Tim Kähler hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegenüber Ratsherr Martin Wolf gestellt. Kähler begründet den Schritt mit einer Aussage, die Wolf (Parteilos) laut Protokoll in der Ratssitzung am 26. Juni getätigt hat. Wolf soll bei einem Tagesordnungspunkt an die Adresse Kählers gesagt haben, dass dieser „als jemand bekannt sei, der Menschen nötigen würde, um an sein politisches Ziel zu gelangen“.

Von Westfalen-Blatt