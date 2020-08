Nach Angaben der Polizei waren die Jungen zuvor mit dem Rad auf dem Alten Markt unterwegs. Sie fuhren zwischen den Cafés Extrablatt und Hensel und wollten die Rennstraße in Richtung Claren­straße überqueren. Dabei übersahen sie offenbar den Linienbus, der von der Rennstraße in Richtung Haltepunkt am Alten Markt unterwegs war.

Die beiden Jungs prallten mit dem Fahrrad gegen den Bus und stürzten. Wie schwer die beiden dabei verletzt wurden, konnte die Polizei am Unfallort noch nicht sagen. Der Bereich wurde für die Unfallaufnahme abgesperrt. Die Busse mussten an den Haltestellen Am Alten Markt warten.