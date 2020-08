Kita-Beiträge für August halbiert

Herford (WB). Die Stadt Herford wird für den Monat August nur die Hälfte der Elternbeiträge für die Kita-Betreuung einziehen. „Die Eltern sollen finanziell entlastet werden, denn der Regelbetrieb läuft in den Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege bis Mitte August nur eingeschränkt“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

Von Westfalen-Blatt