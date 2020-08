Corona gefährdet Lernförderung

Schüler auf der Warteliste

Wer also soll den Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben und beim Lernen helfen, wenn in der nächsten Woche die Schule wieder beginnt? „Zumal gerade wegen Corona die Zahl der Anfragen steigt. Wir haben für die Schüler bereits eine Warteliste.“ Erschwerend kommt hinzu, dass wegen der Virusgefahr der Betreuungsschlüssel ein anderer ist: Konnte sich zuvor eine ehrenamtliche Helferin – fast ausschließlich sind es Frauen – auch mal um zwei oder mehr Kinder kümmern, ist jetzt Einzelbetreuung angesagt. „Wir benötigen also mehr Personal“, sagt Weber.

Deshalb bittet der Kinderschutzbund um Hilfe: „Wir brauchen Menschen, egal ob Schüler, Student, Berufstätiger oder Rentner, die bei der Lernförderung mitmachen.“

Nur Einzelbetreuung

Die Lernförderung richtet sich an Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 6, ein Schwerpunkt liegt jedoch auf den Erstklässlern. Angepasst an die aktuellen Coronaschutzverordnungen wird die Hilfe als Einzelbetreuung montags bis donnerstags in zwei Schichten angeboten: von 14.30 bis 15.45 Uhr und von 16 bis 17.45 Uhr. „Einsatzzeiten können tage- oder schichtweise übernommen werden. Für die Planungssicherheit ist aber eine Regelmäßigkeit wünschenswert“, erklärt Kleineberg.

Ab Montag, 17. August, soll die Lernförderung wieder an den Start gehen. Die Ehrenamtlichen werden dabei von drei Honorarkräften unterstützt, deren Zeiten der Kinderschutzbund bereits erweitert hat. „Das kostet natürlich.“

Spielen und Backen fällt aus

Etwa 14 Kinder waren zuletzt täglich in das Haus am Münsterkirchplatz 7 gekommen. Bislang wurde mit Mundschutz gelernt. „Wir werden jetzt aber Plexiglasscheiben anschaffen, das ist besser.“ Weitere Angebote wie gemeinsames Spielen oder Backen müssen wegen Corona aber vorerst ausfallen.

Interessenten können sich am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, zwischen 12 und 17 Uhr beim Kinderschutzbund telefonisch melden (05221/86747) oder am Münsterkirchplatz 7 vorbeischauen. Auch eine Anfrage per Mail ist möglich: info@kinderschutzbund-herford.de.