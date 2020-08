„Uns liegt eine Versammlungsanmeldung für die Zeit von 12.30 bis 14 Uhr vor. 20 Personen wurden angemeldet“, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Beim „Bündnis gegen Rechts“ handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Organisationen im Kreis Herford.

Sie kritisieren den „rassistischen Protest“, wie er zuletzt wiederholt vor der Moschee stattgefunden habe. „Wir halten gleichzeitig die Kritik an der DITIB-Gemeinde, insbesondere an ihren Verbindungen zum Erdogan-Regime in der Türkei für notwendig“, schreibt das Bündnis. Die Polizei wird am Freitag ebenfalls vor Ort sein.