Ebenfalls am 14. August feiert auch der Feierabendmarkt Premiere. „Die neuen Angebote werden von August bis Oktober stattfinden. Nach dieser Zeit wird der Erfolg gemeinsam mit den Akteuren bewertet und über eine Fortsetzung entschieden“, erläutert Frank Hölscher.

Ein Dutzend Händler dabei

Rund ein Dutzend Händler beschicken den ersten Außen-Wochenmarkt am Freitag unter anderem Bio-Backwaren, Blumen, Produkte aus Lavendel sowie italienische Spezialitäten. „Der Freitag-Außen-Wochenmarkt bietet auch Händlern, die sonst auf anderen Wochenmärkten gebunden sind, die Möglichkeit, sich zu präsentieren“, erläutert Antonietta Galasso, Markthallenmanagerin, den Hintergrund.

„Wir freuen uns auch über neue Markthändler, die überregional unterwegs sind. Es hat sich herumgesprochen, dass in Herford viel Wert auf frische Produkte in einem besonderen Ambiente gelegt wird“, so Galasso weiter.

Markttreiben mit Musik

Neben den Verkaufsständen gibt es beim Feierabendmarkt ein Angebot an Speisen und Getränken, das zur Einstimmung ins Wochenende einlädt. Als Highlight wird das Markttreiben mit Musik der Gruppe „Free Waves“ umrahmt. „Die Markthalle ist ein wichtiges Stadtentwicklungsprojekt“, heißt es in einer Mitteilung der Pro Herford.

Neben der Versorgung mit regionalen Produkten diene sie aber auch als kommunikatives Zentrum für die Herforder sowie Besucher aus der Region. „Mit dem zusätzlichen Angebot möchten wir den Freitag als Markttag stärken und den Markthallen-Besuchern ein vielfältiges Angebot bieten“, betont Galasso.