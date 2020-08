Herford (WB). Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Mittwoch, 12. August, auf dem Gänsemarkt in Herford eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Wasserproben können von 15 bis 17 Uhr am Labormobil abgegeben werden.

Von Westfalen-Blatt