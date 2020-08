Zum Gedenken wird an diesem Tag ein besonderer Stadtrundgang angeboten. Die Führung startet um 16 Uhr vor dem Haupteingang des Herforder Rathauses und endet am Grab von Frieda Nadig auf dem Friedhof an der Hermannstraße.

Es können maximal 20 Personen teilnehmen. In geschlossenen Räumen ist eine Maske zu tragen. Anmeldung unter Telefon 05221/ 189-463 oder per Mail an: karola.althoff@herford.de