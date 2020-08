Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Straße „Unter den Linden“ gegen 7 Uhr. Der Mountainbike-Fahrer war auf dem Radweg in Richtung Deichtorwall unterwegs. Ein 16-jähriger Fußgänger aus Preußisch Oldendorf ging rechts neben dem Radweg auf einem Schotterweg für Fußgänger in gleiche Richtung.

„Als der 60-Jährige am Fußgänger vorbeifahren wollte, macht der Fußgänger, der augenscheinlich durch ein Mobiltelefon abgelenkt war, plötzlich einen Schritt in Richtung Radweg, so dass es zu einer Kollision zwischen beiden Beteiligten kam“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an Schulter und Armen. Für eine medizinische Versorgung wurde er mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Mountainbike entstand leichter Sachschaden.