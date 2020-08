Die Veranstaltung findet am 27. August um 19 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses (Ebene 3), Amtshausstraße in Herford statt. Dabei wird es zunächst um die europa- und bundespolitischen Agrarfragen, im Anschluss daran aber auch um die örtlichen und regionalen Aspekte gehen. Dazu werden auch die grünen Spitzenkandidatinnen für die Stadtrats- und Kreistagswahl, Irene Broßeit und Angelika Fleischer, sowie der Herforder Bürgermeisterkandidat Herbert Even anwesend sein.

Bei dieser Veranstaltung ist die Zahl der Teilnehmer coronabedingt auf 50 Personen beschränkt. Es wird darauf hingewiesen, dass die behördlichen Präventionsvorgaben (Mindestabstand, Gesichtsmaske bei Eintritt in den Innenhof, Teilnahmeliste) beachtet werden müssen.