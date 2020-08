Bielefelder Autofahrer bei Zusammenstoß auf Kreuzung in Herford verletzt

Herford/Bielefeld (WB/lak/hz). Zusammenstoß auf der Kreuzung Laarer Straße/Stedefreunder Straße in Herford: Eine 83-Jährige hat Polizeiangaben zufolge mit ihrem in Köln zugelassenen Mercedes am Freitagmittag ein Stoppschild übersehen und den Fiat eines 42-Jährigen aus Bielefeld gerammt.