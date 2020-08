Darüber informiert die Herforder Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Besonders am Biemser Weg in Elverdissen ist es demzufolge zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern gekommen. Im Einsatz seien insgesamt 64 Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzuges Mitte, der Löschgruppen Diebrock und Elverdissen sowie die Einheit für Information und Kommunikation in der Einsatzleitung gewesen.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Christoph Büker waren die Löschzüge bis etwa 21 Uhr im Dauereinsatz. Bereits in der Nacht zu Freitag hat ein Gewitter mit Starkregen für viele Einsätze der Herforder Feuerwehr gesorgt. Ein Autofahrer war in einer überfluteten Unterführung stecken geblieben. Zudem lösten zwei Brandmeldeanlagen im Mathilden-Hospital und am Bahnhof aus. Darüber hinaus ereignete sich am Freitagabend ein Unfall auf der Bundesstraße 239 in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. Ein BMW war vermutlich wegen Aquaplanings aus der Spur geraten und auf die Seite gekippt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Zudem habe sich dort in einer Senke nach dem Regenschauer Wasser gesammelt. Feuerwehrkräfte pumpten es am Abend ab.