Herford/Bielefeld (WB/bex). Wie ökologisch bedeutsam die Quelle im Naturschutzgebiet Jammertal in der Nähe des geplanten Neubaugebietes in Stedefreund ist und welche möglichen Konsequenzen dies eventuell hat, kann auch die Stadt Bielefeld noch nicht sagen. Auf deren Gebiet liegt das in einem Wäldchen östlich der Stedefreunder Straße austretende Rinnsal.

Von Westfalen-Blatt