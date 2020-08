Kirchenkreis produziert Solarstrom

Zentrale und Berufskolleg bekommen in nächsten Wochen Photovoltaik-Anlagen

Herford (WB). Mehr CO2 einsparen werden sie nicht. „Wir nutzen bereits klimaneutralen Ökostrom, wir produzieren ihn jetzt nur selber“, sagt Thorsten Koch, Leiter der Abteilung Bau und Liegenschaften beim Kirchenkreis. Das Kreiskirchenamt an der Hansastraße sowie das Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskolleg an der Löhrstraße werden in den nächsten Wochen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.