„Es geht nicht um die Art des Geräuschs“

Herford/Bielefeld (WB). In der Diskussion um den freitäglichen Muezzinruf an der umstrittenen Herforder Ditib-Moschee hat der bekannte Kölner Rechtsanwalt und Medienrechtler Ralf Höcker einer möglichen Klage gegen den Muezzinruf gute Chancen eingeräumt. Der Fall sorgt für Aufsehen, weil seit einigen Wochen ein einzelner Mann an jedem Freitag im Umfeld des Moscheegeländes gegen den Muezzinruf protestiert, den die Stadt Herford nach einem Antrag der Ditib-Gemeinde genehmigt hat. Seitdem reißt auch die Kritik an Herfords Bürgermeister Tim Kähler (SPD) nicht ab. Hätte eine Klage wirklich Aussicht auf Erfolg? Und wie steht es um juristisch um den Muezzinruf? Ist er mit dem Läuten von Kirchenglocken gleichzusetzen? Diese und andere Fragen beantwortet der Bielefelder Verfassungsrechtler Prof. Dr. Christoph Gusy im Gespräch.

Von Andreas Schnadwinkel