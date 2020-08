Salzufler Straße: Stadt folgt Tipp

Herford (WB). In der ersten Septemberwoche sollen die Arbeiten an der Salzufler Straße im Bereich der Wiesestraße abgeschlossen sein, so dass Autofahrer dann von der Wiesestraße wieder in Richtung Bad Salzuflen gelangen. Voraussichtlich ab dem 7. September sollen dann die Arbeiten von der Aral-Tankstelle bis kurz vor der Einmündung Kastanienallee beginnen.

Von Ralf Meistes