Wo ist Jürgen Müller?

Warum das so ist, kann Dr. Olaf Winkelmann, Kreisgeschäftsführer der SPD, beantworten: „Ein Fehler des beauftragten Unternehmens. An dieser Stelle sollte nur ein SPD-Mann werben, und zwar Rocco Wilken. Die Plakatwand mit Jürgen Müller sollte dort gar nicht stehen.“ Ähnliches sei auch woanders im Kreisgebiet passiert. Die abgebauten Plakatwände seien inzwischen an anderen Stellen wieder aufgebaut worden: „Alle Standorte sind natürlich genehmigt.“

Landesweite Verordnung

Außerhalb geschlossener Ortschaften regelt ein landesweite Verordnung das Plakatieren. Regeln, die bei der letzten Wahl galten, können inzwischen durchaus verändert worden sein. Die obersten Grundsätze in Vlotho: „Die Werbeträger sind so aufzustellen, dass sie sich auf den Verkehr nicht sichtbehindernd auswirken können. Zum Beispiel dürfen Verkehrszeichen und Signalgeber der Lichtsignalanlagen nicht verdeckt werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf nicht beeinträchtigt werden. Die Werbeträger sind nach der Wahl unverzüglich wieder zu entfernen.“

In Herford lächelt Jürgen Müller dagegen weiter direkt neben Bürgermeisterkandidat Tim Kähler von großen, nebeneinander stehenden Plakatwänden. Laut Ordnungsamtsleiter Lothar Sobek gibt es auch keine Vorschrift, die Wahlwerbung zweier Amtsinhaber nebeneinander ausschließt: „Sonst müssten in Herford an vielen Stellen Plakate abgenommen werden.“