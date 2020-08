Kühnerts Wette zur Bundestagswahl

Wert des öffentlichen Raums

Zu Beginn sprach sich Kühnert dafür aus, dass Bund und Länder die Kommunen wieder in die Lage versetzen sollten, in den vergangenen Jahrzehnten privatisierten Grund und Boden zurückzukaufen. „Corona hat uns gezeigt, welchen Wert der öffentliche Raum hat.“ Parks, Spiel- und Sportplätze seien gerade für junge Menschen wichtig. An der CDU aber sei die Forderung der SPD gescheitert, im Rahmen des Corona-Hilfspakets den am stärksten verschuldeten Kommunen in Deutschland mit einem Schuldenschnitt zu helfen. „Das ist Politik auf Kosten der Schwächsten, der Jugend.“

Auch für die Vorsorge sprach er sich aus. „Vorsorge ist ein Wert und bereitet auf schlechte Zeiten vor.“ Aber für einen schlanken Staat habe die Politik dies vernachlässigt. „Sieben Milliarden Euro hat das Deutschland gekostet“, so Kühnert. „So viel haben Länder und Bund wegen des Coronavirus für die Anschaffung von Masken, Schutzkittel und medizinischer Ausrüstung ausgeben.“

GroKo hat „lange genug gedauert“

Lang genug gedauert habe die große Koalition. „Nach 15 Jahren gibt es noch viele brennende soziale Fragen, die sie nicht gelöst hat“, stellte der Sozialdemokrat fest. Obwohl Rheinland-Pfalz zeige, dass auch eine Regierung mit FDP-Beteiligung möglich sei, ziehe er im Bund eine rot-rot-grüne Koalition vor. Wie könne er dann aber die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz rechtfertigen, wollte einer der Zuhörer von Kühnert wissen.

„Vor acht Monaten hätte ich ihn nicht mit nominieren können“, gab dieser zu. Als Arbeitsminister zu Agenda-Zeiten habe dessen Glaubwürdigkeit gelitten. Aber in der innerparteilichen Diskussion habe die SPD auf eine Vergangenheitsbewältigung verzichtet und jede persönliche Diskussion beendet. Stattdessen habe sie für die Bundestagswahl 2021 ein Sozialstaatskonzept entwickelt.

„Besser als die Grünen“

Damit lasse die Sozialdemokratie Hartz IV hinter sich, schaffe neue Möglichkeiten für Erwerbstätige und erkenne ihre Lebensleistungen an. Die Gefahr, dass die Grünen die SPD bei der Bundestagswahl überholen werden, sieht Kühnert nicht. „Ich wette, dass die SPD ein besseres Wahlergebnis erzielen wird als die Grünen“, sagte der Juso-Bundesvorsitzende.