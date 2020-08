„Das schafft meine Mutter nicht mehr“

„Am 16. August hatte sie plötzlich Post im Briefkasten, in der sie aufgefordert wird, ab September ihre Tonnen zur nächsten Stichstraße zu bringen. Als Grund wird angegeben, dass in Herford Müllfahrzeuge nicht mehr rückwärts fahren dürfen “, so Hesse weiter. Es werde auf Paragraph 18.4 der Satzung über Abfallentsorgung verwiesen. „Diese Satzung stammt übrigens schon vom 17. Dezember 2017“, sagt Hesse. Und nun werde sie Jahre später plötzlich so umgesetzt, hinterfragt Martina Hesse. Sie ärgert sich, dass die Stadt einfach ein Schreiben schickt, statt mit den Betroffenen zu sprechen und vielleicht gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Schon nächste Woche muss die 83-Jährige zusehen, wie sie ihren Müll an die Sammelstelle bekommt. Dieses Problem dürften wohl noch weitere Bürger haben.

Kleineres Fahrzeug angeschafft

Einige haben sich tatsächlich bereits an die Stadt gewandt. Das bestätigt Dr. Peter Böhm, Technischer Beigeordneter, auf Anfrage. „Wir setzen die Satzung nach und nach um. So hat sich beispielsweise auch ein Rollstuhlfahrer gemeldet, der seine große Tonne nicht selber an die Sammelstelle bringen kann“, so Böhm. Er habe dann die SWK kontaktiert. Gegen Bezahlung sei in dem Fall eine Lösung gefunden worden. „Wir dürfen nicht mehr rückwärts mit den Müllfahrzeugen in die Straßen fahren. Wir haben deshalb schon ein kleineres Fahrzeug angeschafft, kommen aber dennoch leider nicht in alle Straßen“, erklärt Böhm.

Kooperation in der Nachbarschaft

Wer seine Tonne nicht selber an die Sammelstelle bringen könne, müsse sich selber um eine Lösung bemühen. „In den meisten Fällen kommt es dann zu einer Kooperation in der Nachbarschaft“, weiß Peter Böhm. Es sei der Stadt durchaus bewusst, dass der weitere Transport der Tonnen gerade für ältere Menschen schwierig sei. In einigen Fällen müssten die Tonnen sogar bis zu 300 Meter weit zur Sammelstelle gebracht werden. Aus Gründen des Unfallschutzes gäbe es keine Ausnahmen, Fahrzeuge dürften nicht rückwärts in kleinere Gassen fahren. Sei keine Hilfe über die Nachbarschaft zu finden, könne es zu kostenpflichtigen Lösungen über die SWK kommen, so der Technische Beigeordnete.