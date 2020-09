Gebäude an Waisenhausstraße nimmt Gestalt an

Herford (WB/bex). Helle Räume, verspielte Giebel und kleine Häuschen auf dem Dach: Das Gebäude der Carina-Stiftung, das auf dem früheren Gelände des Jugendzentrums ToTT an der Waisenhausstraße entsteht, nimmt sichtbar Gestalt an. In dem Haus sollen neben einer Kita auch das ToTT und ein Seniorentreff eine neue Heimat finden.