In diesen Tagen werden die Inhaber von 1600 Unternehmen im Kreis Herford gefragt, ob sie nicht gerne ausgewählte Mitarbeiter von einem Studium neben ihrer beruflichen Tätigkeit überzeugen möchten. In dem auf fünf Seme-ster angelegten Studiengang würden sie erfahren, was die „Digitalisierung“ in ihrer Firma über die Installation einer Steuerungssoftware hinaus bedeutet. Studiengangleiter Prof. Dr. Josef Löffl: „Die Implementierung einer neuen Steuerungssoftware verändert nicht nur die täglichen Arbeitsprozesse im Unternehmen, sie erfordert auch ein neues Marketing, eine neue Produktstrategie.“ Die Herausforderungen, die auf eine Firma zukommen, sollen in dem Studiengang thematisiert und im Verbund mit Studenten aus anderen Branchen analysiert und gelöst werden.

Prof. Dr. Jürgen Krahl ist Präsident der Technischen Hochschule: „Wir sprechen mit dem Studiengang keine Anfänger an, sondern berufserfahrene Profis aus den Herzkammern der Unternehmen an, die Macher in den Maschinenräumen.“ Sie würden im Falle einer Teilnahme einmal pro Woche zum Präsenzunterricht auf den Campus kommen und ansonsten in ihren Firmen weiter arbeiten und studieren. Landrat Jürgen Müller und Bürgermeister Tim Kähler, die Initiatoren versuchen Stiftungen im Kreis Herford von einer Finanzierung des bislang einzigartigen Projektes zu gewinnen. Sie sind sicher, dass dieser Studiengang von jedem Gewinner der Kommunalwahl fortgeführt wird, egal wie er oder sie heißen möge.