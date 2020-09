Das erste Konzert nach dem Lockdown

Dieter Falk gastiert mit seinem Sohn in Herford – Anekdoten mit Prominenten

Herford (WB). Dieter Falk war die Freude anzusehen, als er am Samstag vor das Publikum in der Petrikirche trat. „Das ist mein erstes Konzert seit dem Lockdown. Das ist einfach großartig“, sagte der Musiker, der seine rund 80 Zuhörer an diesem Abend auf eine Reise durch sein Leben als Musiker, Komponist, Produzent und als Christ mitnahm. Dabei las er auch aus seiner Biographie „Backstage – Von Pur, Popstars und den zehn Geboten“.