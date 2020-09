„Hier ist es immer wieder problematisch, nachts nach einem Clubbesuch nach Hause zu kommen. Busverbindungen existieren meistens nicht“, beschreibt Schuppenat ein häufiges Problem. „Berichte über Unfälle nach Discobesuchen haben dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, wie wir die ÖPNV-Lücke kurzfristig schließen und junge Menschen davon abhalten können, bei Fahrern zuzusteigen, die unter Umständen nicht mehr fahrtüchtig sind. Dabei sind wir auf die Fifty-Fifty-Taxis gestoßen“, heißt es.

Das Fifty-Fifty-Taxi ist ein Konzept, das seinen Ursprung in Mecklenburg-Vorpommern hat. Dort existiert es bereits seit 1998. Es sieht vor, dass eine nächtliche Taxifahrt zu 50 Prozent bezuschusst wird. Aufgrund des großen Erfolgs haben etliche Landkreise das Konzept aufgegriffen.

Konzept stammt aus Mecklenburg-Vorpommern

„Als Landrätin will ich erfolgreiche Ideen aus anderen Regionen auch hier bei uns umsetzen. Es ist wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Wie in vielen Bereichen, leidet auch das Taxigewerbe unter der aktuellen Situation. Wenn wir mit dieser Maßnahme neben der Sicherheit auch die heimischen Taxi-Unternehmen fördern, ist das doppelt gut“, erklärt Schuster.

„Um nicht am Bedarf vorbei zu diskutieren, war es uns wichtig, auch in den direkten Dialog mit den Adressaten zu treten“, berichtet Schönbeck, „Mit der Jungen Union haben wir ein Ohr an den jungen Menschen. Uns war es aber auch wichtig zu wissen, wie Taxi-Unternehmen dieses Konzept finden.“

„Wir stehen dieser Idee sehr offen gegenüber. Sicherlich bräuchten auch wir einen gewissen Vorlauf, um dies umzusetzen. Aber wenn wir einen Beitrag für mehr Sicherheit im Kreis Herford leisten können, dann freut uns das,“ unterstützt Kornelia Darracott von „Konni’s SpEnger Taxi“ die Initiative.

Hinsichtlich der Finanzierung will man neben Mitteln des Kreises auch Spenden gewinnen, „Andere Landkreise haben gezeigt, dass das möglich ist“, zeigt sich Dorothee Schuster zuversichtlich.