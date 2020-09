Auto geht in Flammen auf

Polizei sucht Zeugen einer möglichen Brandstiftung in Herford

Herford (WB). Am frühen Sonntagmorgen ist ein BMW in Herford an der Landsberger Straße ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen einer möglichen Brandstiftung.