Herford (WB). 30 Jahre ist es her, seit der Kulturhammer zuletzt stattgefunden hat. In Vlotho hat die damals zweitägige Veranstaltung ihren ersten Erfolg gefeiert. Drei Jahrzehnte später sind am Sonntag zahlreiche Besucher zur Wiederauflage des Musikflohmarkts auf das Gelände der Recyclingbörse gekommen.

Von Annika Tismer