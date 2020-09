Die Täter bewarfen sie gezielt mit harten Gegenständen und flüchteten. Die Sportlerinnen nahmen am Montagabend an einem Kurs in der Halle teil. Gegen 20.35 Uhr bemerkten sie, dass sich offenbar mehrere Personen auf dem Hallendach aufhielten und Steine herunterwarfen. Plötzlich kamen zwei bisher unbekannte Jugendliche in die Halle und bewarfen die Frauen gezielt von einer Anhöhe aus mit harten Gegenständen.

Die Sportlerinnen konnten der Attacke ausweichen, die bisher unbekannten Täter flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen am oder um den Tatort gesehen haben, sich beim Kriminalkommissariat Herford unter 05221/8880 zu melden