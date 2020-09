Wie der Kreis Herford am Mittwochnachmittag mitteilte, gelten 20 Kinder und eine weitere Erzieherin aus der Gruppe als Kontaktpersonen.

Es ist bereits die dritte Kindergartengruppe im Kreisgebiet, die seit August wegen einer Corona-Infizierung isoliert werden muss. Mitte August traf es die Kita Forscherhaus-Zwerge in der Herforder Innenstadt. Damals waren 22 Kinder und vier Erzieherinnen von der Maßnahme betroffen.

Ende August war dann die DRK-Kita Traumland in Enger Schauplatz einer Corona-Infektion . 24 Kinder aus der betroffenen Gruppe mussten in häusliche Isolation.

Betroffene Kinder werden kostenlos getestet

Die im aktuellen Fall infizierte Erzieherin der Kindertagesstätte Katharina von Bora war nach einer Reise am vergangenen Montag bei der Arbeit erschienen – ohne Symptome. Nachdem Mitreisende positiv getestet wurden, hatte auch sie sich testen lassen und war anschließend bereits vorsorglich in Quarantäne gegangen.

Die zweiwöchige häusliche Isolierung der betroffenen Gruppe sei nun eine wichtige Maßnahme, um weitere Infektionen möglichst gering zu halten, teilte der Kreis Herford mit. Gerade im Kindergartenbereich würden Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern enger zusammenarbeiten als beispielsweise Lehrkräfte in der Schule. Deshalb werde die ganze Gruppe vorsorglich isoliert.

Eltern können die von der Maßnahme betroffenen Kinder kostenlos testen lassen. Das Gesundheitsamt wird deshalb an diesem Donnerstag, 10. September, in der betroffenen Kita Abstriche vornehmen. Die Eltern wurden bereits vom Gesundheitsamt informiert. Die anderen Gruppen der Herforder Kindertagesstätte sind weiterhin in Betrieb.

Corona-Lage im Kreis Herford

Im Kreis Herford sind am Mittwoch insgesamt sechs neue Corona-Fälle gemeldet worden. Aktuell gelten 16 Personen als infiziert. Sie kommen aus Herford (5), Hiddenhausen (1), Enger (4), Spenge (3), Kirchlengern (1) und Löhne (2). Derzeit befindet sich eine Person in stationärer Behandlung. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 569 Corona-Infektionen im Kreis Herford bestätigt. Bislang gab es acht Todesfälle.