Der Kreis Herford und die jeweiligen Träger der Krankenhäuser leisten dabei einen Eigenanteil von zehn Prozent. Die Fördergelder werden von den Krankenhäusern zur Mitfinanzierung verschiedener Projekte genutzt: Während das Klinikum Herford das Geld für ein neues roboterchirurgisches System (da Vinci) nutzt, möchte das Lukas-Krankenhaus Bünde die Gelder unter anderem für Erneuerung der radiologischen Großgeräte einsetzen. Das Mathilden-Hospital investiert in neue Operationstische, während das Evangelische Krankenhaus in Enger die Bestandsstationen an die Einrichtungen und Ausstattungen des neuen Anbaus angleicht.