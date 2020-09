Obdach als Drogen-Brennpunkt

Die betreibende evangelische Diakoniestiftung hat reagiert. Seit einigen Wochen passt in den Abend- und Nachtstunden ein Security-Dienst auf. Am Mittwoch wurden Scheinwerfer installiert, die Gebäude und Parkplatz ausleuchten. „Außerdem prüfen wir die Installation von Überwachungskameras“, sagt Einrichtungsleiterin Bettina Schelkle vom Sozialberatungsdienst.

Schüsse aufs Bürofenster

Sie spricht von einer erheblichen kriminellen Energie von außen. Die Leidtragenden seien vor allem die Bewohner. „Sie werden bedroht, erpresst und dazu gezwungen, Drogen zu verkaufen oder in ihren Wohnungen zu deponieren. Wer selbst Schulden hat, gerät schnell in eine Spirale der Abhängigkeit.“ Manche seien auch mit Geschenken wie einem neuen Fernseher systematisch unter Druck gesetzt worden. In 30 Jahren Wohnungslosenhilfe habe sie solche Strukturen noch nicht erlebt.

Sozialarbeiter berichten davon, dass die Bedrohung in den vergangenen Monaten zugenommen habe. Das sei ein schleichender Prozess gewesen. Die Drogen – von Marihuana bis Heroin soll alles in großen Mengen in Umlauf gebracht worden sein – seien in den Wohnungen gelagert, konsumiert und weiterverkauft worden. An manchen Tagen seien 40 Autos vorgefahren, deren Insassen sich mit illegalen Substanzen versorgt hätten.

Der florierende Handel zog naturgemäß weitere Probleme nach sich – vor allem Gewalt. Mit einer Softair-Pistole wurde die Fensterscheibe des Büros im Erdgeschoss eingeschossen. „Es gibt Mitarbeiter, die trauten sich nach den Vorfällen nicht mehr, hier zu arbeiten“, sagt Bettina Schelkle. Nach Auskunft einiger Mieter könnte es sich bei den Hintermännern um Clans aus der Großstadt handeln. „Hier sind immer wieder Leute in dicken Autos mit Hamburger Kennzeichen aufgetaucht.“

Nachbar Ayhan Ünal ist in Sorge. „Die Bewohner dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Ihnen muss geholfen werden. Alleine können sie sich nicht wehren.“ Es sei traurig, dass in Herford so etwas zugelassen werde.

Wer bezahlt den Sicherheitsdienst?

Die Polizei, die regelmäßig zu Einsatzen in die Werrestraße gerufen wird, will entsprechende Schilderungen nicht kommentieren. Sprecher Uwe Maser bestätigt lediglich, es gebe ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes – allerdings gegen eine 38-jährige Mieterin.

Der Einsatz des Wachdienstes zeigt erste Erfolge. Es sei etwas Ruhe eingekehrt, sagt Bettina Schelkle. Sie plädiert dafür, dass weiterhin ein Security-Dienst vor Ort ist. Allerdings stelle sich die Frage der Finanzierung. Normalerweise müsse die Diakoniestiftung die Kosten tragen. Ob sich die Stadt Herford beteiligt, werde derzeit mit allen Beteiligten abgestimmt, lässt Sprecherin Susanne Körner wissen.

Ist in Sorge: Nachbar Ayhan Ünal. Foto: Moritz Winde

Die Diakoniestiftung hat das ehemalige Obdach der Stadt Herford im Jahr 2014 mit 31 Wohnungen im Rahmen eines Erbpachtvertrages übernommen. Der Sozialberatungsdienst hält im Haus 25 Wohnungen für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten vor. Sechs Wohnungen hat die Stadt für die Unterbringung von akut Wohnungslosen angemietet.

Trotz aller Schwierigkeiten: Die Diakoniestiftung will an dem Projekt festhalten: „Wir sind angetreten, um den Menschen zu helfen. Wer werden sie sicher nicht aufgeben“, sagt Bettina Schelkle.

Kommentar von Moritz Winde

Die Entwicklungen an der Werrestraße 117d sind ein Skandal. Wer mit Nachbarn, Bewohnern und Mitarbeitern spricht, traut seinen Ohren nicht. Schüsse, Gewalt, Einschüchterung – ein Klima der Angst ist zu spüren: Auswärtige Drogendealer konnten offenbar monatelang weitestgehend ungestört ihrem illegalen Geschäft nachgehen. Wie konnte es so weit kommen?

Zu den ohnehin schon vielen Problemen in der Obdachlosenunterkunft sind damit weitere hinzugekommen. Die Diakoniestiftung darf nicht alleine gelassen werden. Stadt, Kreis, LWL, Polizei, Politik – alle stehen in der Verantwortung. Auswärtige Kriminelle dürfen in Herford nicht Fuß fassen. Diese Bedrohung ist unerträglich. Umso mehr verdient der Einsatz der Sozialarbeiter Respekt.

Der dauerhafte Wachdienst ist zwingend erforderlich. Kosten dürfen keine Rolle spielen. Natürlich lassen sich mit Security keine sozialen Missstände lösen. Die Aufpasser sorgen aber für Sicherheit – und das ist gut.

Wie geht es an der Werre­straße 117d weiter? Diese Frage muss dringend geklärt werden. Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, was die Stunde geschlagen hat.