Ampelmast hätte Markise blockiert

Für Aufklärung sorgt Beigeordneter Dr. Peter Böhm von der Stadt Herford: „Die ausführende Firma hat das Fundament für einen Ampelmast an der falschen Stelle gelegt. Deshalb verzögert sich die Installation der Ampelanlage ein wenig.“

Neues Fundament

Peinlich für die Baufirma: Das Fundament für den Mast ist direkt vor einem Frisörgeschäft gelegt worden. Die Inhaberin hätte dann ihre Markise nicht mehr ausfahren können.

„Wir dürfen als Stadt zwar auch auf Privatgrundstücken Ampelmasten setzen. Allerdings dürfen diese Ampelanlagen dann die Betroffenen nicht beeinträchtigen. Das geschieht hier aber. Deshalb muss ein neues Fundament an anderer Stelle gelegt werden“, sagt Dr. Böhm auf Anfrage dieser Zeitung.

Zunächst stehen Baustellenampeln

In der Zwischenzeit müssen sich die Verkehrsteilnehmer an den Baustellenampeln orientieren, die am Donnerstag von einer Firma aus Duisburg an der Kreuzung aufgestellt worden sind.

Seit vergangenen Samstag ist das Teilstück der Salzufler Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Damit ist die Wiesestraße wieder an die Salzufler Straße angebunden, ebenso die Dennewitzstraße und der Taxusweg.

Weiteres Teilstück wird saniert

Das nächste Teilstück der Salzufler Straße, das saniert wird, ist bereits gesperrt. Gearbeitet wird seit dieser Woche im Bereich zwischen der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung der Kastanienallee. Die Aral-Tankstelle kann von der Wiesestraße kommend erreicht werden.

Von der Innenstadt aus ist die Salzufler Straße weiterhin bis zur Kastanienallee durchgängig befahrbar. Von Bad Salzuflen kommend können Verkehrsteilnehmer auf der Salzufler Straße bis zur Wiesestraße gelangen. Die Sperrung dieses vorletzten Bauabschnitts wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres dauern. Der letzte Abschnitt der Salzufler Straße wird dann im nächsten Jahr grunderneuert, von der Elan-Tankstelle bis einschließlich zur Einmündung Kastanienallee.