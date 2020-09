Sicher auf der ersten Fahrt

Nicht in jedem Geburtskrankenhaus sind alle geeigneten Behandlungen für Kinder möglich, die besondere medizinische Versorgung brauchen. Deshalb müssen auch schon die Kleinsten dann verlegt werden. Sie werden etwa vom Mathilden-Hospital zum Klinikum Herford gebracht, aber auch von und zu anderen umliegenden Krankenhäusern etwa in Bielefeld oder Lübbecke. Es werden auch Verlegungstransporte vom Klinikum Herford zur Medizinischen Hochschule nach Hannover durchgeführt.

Das Klinikum Herford wird besonders häufig angesteuert. Dort gibt es die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit ihren Stationen für Neonatologie und Kinderintensivmedizin sowie ein Perinatalzentrum Level I, in dem Frühgeborene und kranke Neugeborene in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe behandelt werden.

Umladen des Inkubators fällt weg

Bisher hat für den Transport im Kreis Herford ein sogenannter transportabler Inkubator zur Verfügung gestanden – der umgangssprachliche Brutkasten, eine Versorgungseinrichtung für Früh- und Neugeborene. Der Inkubator wurde von der Kinderklinik des Klinikums nebst dem erforderlichen Fachpersonal für die Transporte zur Verfügung gestellt. Die Fahrt fand mit regulär verfügbaren Rettungswagen statt. Dies machte jedoch ein zunehmend umständlicheres Umladen des Inkubators in den Rettungswagen erforderlich. Das stelle insbesondere bei zeitkritischen Einsätzen eine „potenzielle Gefahr für sehr kleine Frühgeborene dar“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Seit dieser Woche ist nun das eigene Neugeborenen-Transportfahrzeug am Klinikum im Einsatz. „Das neue Fahrzeug verbessert die Sicherheit der kleinsten und empfindlichsten Patienten – das freut mich besonders. Das Beispiel zeigt aber auch, dass alle betroffenen Stellen Hand in Hand nach Lösungen suchen und erfolgreich optimale Antworten finden. Die Zusammenarbeit von Rettungsdienst, Klinik und Verwaltung ist hier vorbildlich!“, freut sich Landrat Jürgen Müller.

Kürzere Einsatzzeiten

„Der Wagen vereinfacht die notfallmedizinische Versorgung der Früh- und Neugeborenen. Auch die Einsatzzeiten verkürzen sich. So kann die Besatzung des zum Transport alarmierten Rettungswagens zum Klinikum fahren, dort in das Inkubatorfahrzeug umsteigen und dann gemeinsam mit dem Ärztlichen und dem Pflegepersonal den Transport unmittelbar durchführen“, erklärt Dr. Walter Koch, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum.

Ein weiterer Vorteil sei die Ausstattung des Fahrzeugs. Im Fahrzeug ist ein Tragetisch mit spezieller Luftfederung installiert – darauf befindet sich der Inkubator. Die Luftfederung des Tisches gewährleistet einen besonders schonenden Transport der Früh- und Neugeborenen.

Fahrzeug in der Probezeit

Der Einsatz des Fahrzeuges wird zunächst für eine Probezeit getestet. Bis zur nächsten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes sollen die Einsätze von einem Gutachter betrachtet werden. „Möglich ist auch eine interkommunale Zusammenarbeit in OWL“, so die Kreisverwaltung Herford: Ähnliche Kooperationen gäbe es bereits bei Schwerlast- oder Intensivtransportfahrzeugen.