80 Quadratmeter Glasfläche

Derzeit sind die Fachleute der Firmen Hein Derix aus Kevelaer und Oidtmann damit beschäftigt, die Fenster in ihren einzelnen Elementen samt Bleiumrandung aus dem Maßwerk zu nehmen. Glasmaler Michael Jansen schätzt die Fläche des zu restaurierenden Glases auf etwa 80 Quadratmeter.

Zwei Firmen teilen sich die Aufgabe, weil die Zeit drängt – und zwar finanziell. Im Juni erhielt die Gemeinde einen Bescheid der Bezirksregierung, wonach Mittel in Höhe von 55.000 Euro bewilligt worden sind. Allerdings müssen diese bis Oktober abgerechnet werden. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beziffert Pfarrer Beer auf etwa 200.000 Euro.

Raumgefühl aus dem Mittelalter

Ein Teil der Fenster – unter anderem das älteste aus der Zeit um 1320 – ist bereits mit einer Schutzverglasung von außen versehen.

Jetzt geht es um die Südseite, an der der um 1900 bedeutende Glasrestaurator Fritz Geiges gewirkt hat. „Seine Ornamentfenster gehen auf mittelalterliche Vorbilder zurück“, sagt Pfarrer Beer. Dabei schließt er nicht aus, dass Geiges einen Teil des Altbestandes in die neu geschaffenen Langhaus-Fenster integriert hat, dass also auch dort sich noch mittelalterliches Glas findet.

Laut Pfarrer war das Engagement des Glasrestaurators für die Johanniskirche ein Glücksfall: „Er hat so das Raumgefühl aus dem Mittelalter wieder hergestellt.“ Als großes Glück bezeichnet Beer auch, dass die Scheiben im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden sind. Von derartigen Ornamentfenstern seien heute nicht mehr viele erhalten. In den meisten Fällen finden sich in den Fenstern Motive mit Heiligenfiguren oder biblischen Geschichten – im Unterschied zum Ornament, das – lapidar gesprochen – mit einem Tapetenmuster vergleichbar ist.

Ein Sachverständigenbüro hatte die Fenster im Jahr 2018 geprüft und festgestellt, dass etwas gemacht werden muss.

Scheiben werden nicht nachgemalt

Um sie vor der Witterung zu schützen, erhalten sie von außen eine Schutzverglasung, allerdings gibt es zwischen dieser und dem alten Fenstern einen Zwischenraum zur Durchlüftung.

Witterungseinflüsse tragen dazu bei, dass Glasmalereien Schaden genommen haben. So komme es vor, dass auf alten Fenstern Gesichter nicht mehr zu erkennen seien, erläutert Beer. Vorbei sind jedoch die Zeiten, in denen Glasmaler die Fenster nicht nur restauriert, sondern die Scheiben auch nachgemalt haben. Irgendwann habe sich dann die Ölfarbe wieder gelöst, sagt die Glasrestauratorin Caroline Vogel (Dombauhütte Xanten), die die Arbeiten koordiniert und dokumentiert.

Spätestens bis Weihnachten sollen die Fenster wieder eingesetzt sein. Welchen nicht nur ideellen, sondern auch materiellen Wert sie haben, ist laut Beer schwer zu beziffern. Einen Anhaltspunkt mag die Transportversicherung liefern. Sie liegt für alle fünf Fenster bei 65.000 Euro.