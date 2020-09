Nach Angaben der Polizei erlitt er schwerste Kopfverletzungen. Die Kollision ereignete sich am Sonntagabend, 13. September, gegen 19 Uhr unterhalb des Senders in Falkendiek. Der Jugendliche kam aus der Straße Hinterm Busch und wollte geradeaus fahren. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler missachtete eine 49-Jährige, die mit ihrem Mitsubishi-Kleinwagen auf der Straße An den Teichen unterwegs war, die Rechts-vor-Links-Regel.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihre Beifahrerin (47) musste jedoch mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, ebenso wie der 15-jährige Sozius auf dem Roller. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.