Landrat Müller siegt im ersten Anlauf

Für beide Spitzenkandidaten endet damit ein Wahlkampf im (Corona)-Nebel. Jürgen Müller: „Nach dem Wahlerfolg vor fünf Jahren habe ich auf Ergebnis mit 50 plus gehofft. Ob es tatsächlich eintreffen würde, vermochte ich bis kurz vor halb neun am Sonntagabend nicht zu sagen.“ Der durch die Corona-Pandemie eingeschränkte Wahlkampf habe ein authentisches Feedback der Bürger nicht zugelassen.

So sei es auch Dorothee Schu-ster ergangen: „Als Herausforderin und neues Gesicht in der Politik hatte ich es sowieso schon schwer. Die Corona-Krise hat noch einen draufgesetzt.“ Die unermüdliche Unterstützung durch ihr Wahlkampfteam und das aller Voraussicht nach direkt gewonnene Mandat in ihrem Wahlbezirk in Bünde ermunterten sie, trotz der Wahlniederlage weiter politisch zu arbeiten. Dabei strebe die auf dem ersten Listenplatz für den Kreistag gesetzte Schuster keine Fundamentalopposition gegen die rot-grüne Mehrheit an: „Im Wahlkampf haben wir viele sich überschneidende Ziele und Interessen festgestellt. Wir werden versuchen, unsere Themen auch aus einer Minderheitsposition heraus durchzusetzen.“

Grüne bauen Stellung aus

Mit annähernd 16 Prozent der Stimmen haben die Grünen ihre Stellung als drittstärkste Kraft im Kreis Herford sogar noch ausgebaut. Grünen-Fraktionsvorsitzende Ingeborg Balz ist am Wahlabend gleich doppelt erfreut: „Ich freue mich, dass Jürgen Müller Landrat bleibt, das ist ein großes Glück für den Kreis Herford. Und ich freue mich, dass die rot-grüne Mehrheit im Kreistag für weitere fünf Jahre das Vertrauen erhalten hat.“ Im Klimaschutz, dem Radwegeausbau, dem ÖPNV und der Digitalisierung werde es weiter zügig voran gehen.

Wolfgang Tiekötter, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, verfolgt die Niederlagen seiner Partei in anderen nordrhein-westfälischen Städten auf einem Fernseher im Kreistagssaal. Kurz und knapp wie einst Franz Münterfering stellt er fest: „Die SPD im Kreis Herford hatte zwei Ziele. Die Wiederwahl Jürgen Müllers zum Landrat und die Verteidigung unserer Mehrheit im Kreistag. Wir haben beide Ziele erreicht.“

Der erlegte Bär

Erst drei Stimmbezirke vor Schluss der Auszählung ist Landrat Jürgen Müller bereit, das Wort „Wiederwahl“ überhaupt in den Mund zu nehmen. Der WDR bat vorher um ein Interview - nichts zu machen: „Der Bär ist noch nicht erlegt.“ Die extrem langsame und von ständigen Aussetzern gestörte Ergebnisübermittlung des Kommunalen Rechenzentrums in Lemgo ließ die Bärenjagd allerdings einen äußerst zähen Verlauf nehmen.

Als wichtigste Stichpunkte der vor ihm liegenden Jahre fallen Müller zuerst die Hausärzte-Versorgung und die Zusammenarbeit des Kreisklinikums mit dem Lukas-Krankenhaus in Bünde ein. Bevor er weitere, wichtige Themen aufzählt, bringt ihm seine Sekretärin Mandy Schütte eine Torte. „Geschafft“ steht drauf.

Kommentar

Mit der Politik von Landrat Jürgen Müller wird auch die CDU im Kreis Herford leben können, mit dem Wahlergebnis nicht. Landauf, landab werden CDU und Grüne als die großen Gewinner der Kommunalwahl 2020 ausgerufen, nur im Kreis Herford bleibt alles beim alten. Die Sonderkonstellation eines sozialdemokratischen Landrates, der sowohl mit den Grünen zurechtkommt als auch vom konservativen Teil des Kreistages respektiert wird, erschwert eine allzu aggressiv auftrumpfende Opposition. Doch hat Dorothee Schuster in ihrem Wahlkampf so manche Spitze aufblitzen lassen, die sie nicht aus den Augen verlieren sollte. So wird der Wahlabend 2020 nicht nur wegen des Ergebnisses sondern auch wegen des digitalen Desasters in Erinnerung bleiben. Stephan Rechlin