Den Grünen ist es gelungen, ihren Stimmanteil von 10,4 auf 16 Prozent zu erhöhen. Dadurch gewinnen sie gegenüber der Wahl von 2014 drei Mandate hinzu und kommen jetzt auf acht Sitze. Fraktionssprecherin Ingeborg Balz: „Es werden viele neue, junge Menschen in den Kreistag einziehen.“

Im Wahlkampf hat die AfD weitgehend auf Plakate verzichtet, auch sonst ist die Partei in den vergangenen Wochen kaum aufgefallen. Umso überraschender ist ihr Zuwachs von bisher 4,3 auf 5,9 Prozent der Stimmen im Kreis Herford. So laut die Demonstrationen für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge gewesen sein mögen, so leise stimmen jene Menschen ab, die auf eine europäische Lösung für dieses Problem warten. Die AfD ist jetzt viertstärkste politische Kraft im Kreis Herford.

Die Partei rückt ein

Die Satirepartei „Die Partei“ wird mit einem Abgeordneten in den Kreistag einrücken. „Das wird auf jedenfalls das beste Ergebnis seit Kriegsende“, hatte Spitzenkandidat Bernd Riedl schon vor der Wahl gescherzt. Als dritter Landratskandidat holte er übrigens beachtenswerte 7,4 Prozent der Stimmen. Die Partei kam auf 2,9 Prozent.

Ihre Ergebnisse gehalten haben die Linken (3,3 Prozent), die FDP (3,8 Prozent) und die UWG (2,9 Prozent). Den höchsten Verlust verzeichnet die CDU, die von 34,8 auf 29,9 Prozent der Stimmen fällt. Im Kreistag bedeutet das den Verlust drei Mandaten – die Partei ist dort jetzt mit 15 Mitgliedern vertreten. Fraktionsvorsitzender Michael Schönbeck führt das unter anderem auf die Einschränkungen des Corona-Wahlkampfes zurück. Mit 39,8 Prozent hatte die SPD auch schon mal mehr Stimmen als jetzt (35,4 Prozent). Mit 18 Mandaten und einem starken grünen Partner lässt es sich aber gut regieren. In kaum einem anderen Kreis funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Grünen so gut wie im Kreis Herford.