Die Sahnehaube zum Wahlsieg

Das sozialdemokratische Erfolgsrezept für Wahlsiege im Kreis Herford weicht bei einigen Zutaten davon ab. Es geht auf den ehemaligen Vlothoer Bürgermeister und Landrat Gerhard Wattenberg zurück, der wie kaum jemand vor ihm das Prinzip „nach der Wahl ist vor der Wahl“ lebte. So wie sein Amtsvorgänger in den Jahren 1989 bis 1999 nimmt sich Jürgen Müller selten Zeit für ein Stück Torte und stopft statt dessen schon wieder die Woche voll mit Terminen. Schließlich stehen in Bünde, Rödinghausen, Enger und Hiddenhausen Stichwahlen an, in denen die SPD-Kandidaten unterstützt werden müssen.

Karten werden neu gemischt

Im Gegensatz zum Landestrend hat sich die SPD im Kreistag und in fünf von neun Stadträten mit diesem Rezept überdurchschnittlich gut geschlagen. Doch in Bünde, Herford, Enger und Kirchlengern bleibt die CDU stärkste Fraktion, trotz leichter Verluste. CDU-Kreisverbandschef Dr. Tim Ostermann wird am Dienstag mit dem Kreisvorstand die Chancen an den Stichwahl-Standorten ausloten: „In der Corona-Zeit haben es Amtsinhaber leichter. Doch wo es keinen Amtsinhaber gibt, werden die Karten neu gemischt.“

Die guten bis sehr guten Ergebnisse der CDU in einzelnen Kreiswahlbezirken liefern Ostermann Anknüpfungspunkte für die künftige Strategie – so habe unter anderem Landratskandidatin Dorothee Schuster ihren Bünder Bezirk direkt geholt: „Sie wird die kommenden fünf Jahre im Kreistag nutzen, um noch bekannter zu werden und um damit ihre Ausgangsposition für die nächste Landratswahl zu verbessern.“

Die grünen Hauptgewinner

Mit einem Zuwachs von 5,6 Prozent sind die Grünen die Hauptgewinner der Wahl. Drei neue Mandate erlauben es der Partei, den Nachwuchs in die mühsame Kreistagsarbeit zu integrieren. Von der Klimademo in den Kreisausschuss – ob das gut geht? Fraktionssprecherin Ingeborg Balz: „Sobald der Praxisschock eintritt, werden die älteren Mitglieder den jüngeren zur Seite stehen müssen.“

Zu den Gewinnern zählt mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent und einem weiteren Mandat auch die AfD. Sie wird mit 5,9 Prozent nicht, wie gestern irrtümlich in der gedruckten Ausgabe berichtet, zur dritt-, sondern zur viertstärk-sten Kraft im Kreis Herford. Auf kommunaler Ebene gelang nur in Bünde der Sprung in den Rat. Kreissprecher Ralf Klocke kündigt an, die konstruktive, sachliche Arbeit der AfD im Kreistag fortzusetzen: „Das gilt vor allem mit Blick auf die Krankenhausfinanzierung und die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums.“

FDP ist enttäuscht

Enttäuscht sind die FDP und die Linken vom Wahlergebnis. Mit einem leichten Zugewinn von 0,4 Prozent konnten die Liberalen ihr schlechtes Ergebnis von 2014 nur geringfügig korrigieren. Mit dem Einzug in die Räte von Vlotho (10,8 Prozent), Rödinghausen (9,3 Prozent) und Enger (7,3 Prozent) gibt es liberale Hochburgen im Kreis. Die Stärke dort reicht aber nicht aus, um die Schwäche an sechs weiteren Standorten zu kompensieren. Siegfried Mühlenweg, stellvertretender Kreisvorsitzender: „Liberale Stammwähler haben das Verhalten der Bundespartei kritisiert.“

Fabian Stoffel von den Linken stellt fest, dass soziale Themen im Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt hätten. Der Antritt von „Die Partei“ habe den Linken zudem Stimmen aus dem Protestlager gekostet. Stoffel: „Wir freuen uns, dass wir im Kreistag und in allen Kommunen, in denen wir angetreten sind, unsere Mandate verteidigt haben. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir in Bünde zwei Mandate gewinnen konnten und somit in Fraktionsstärke in den Bünder Stadtrat einziehen.“