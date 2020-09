Freispruch im Vergewaltigungsprozess

Herford (WB). Bei einer Verurteilung hätte ihm eine weitere Haftstrafe gedroht. Schließlich ging es um eine angebliche Vergewaltigung – frühmorgens im April 2019 in der Damentoilette der Disco X. Das Jugendschöffengericht sprach den 20 Jahre alten Löhner am Montag jedoch aus Mangel an Beweisen frei. Zudem habe sich das mutmaßliche Opfer, eine Gleichaltrige aus Bad Salzuflen, bei ihren Aussagen in Widersprüche verstrickt. „Es gibt da auffällige Unstimmigkeiten“, sagte Richterin Tanja Schwöppe-Funk in ihrer Urteilsbegründung.

Von Bernd Bexte